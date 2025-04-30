RT анонсировал большой документальный фильм про операцию «Поток» под Курском

Зрители смогут увидеть операцию «Поток» в мельчайших деталях: от штурмовых групп, тайно проникавших в тыл врага через подземные коммуникации, до бойцов, преодолевших более 15 километров по вражеской территории сквозь оборону противника, и беспилотников, обеспечивших прорыв.

В фильме впервые будут представлены уникальные кадры прорыва линии обороны и встреч с местными жителями, которые семь месяцев жили в ожидании освобождения.

«Невероятно приятно видеть и знать, что мы сейчас живем с этими ребятами в одно время. Абсолютно простые люди, такие же, как мы с вами, с которыми мы пересекаемся каждый день, — они и творят эту историю», — отметил военкор RT и автор фильма Влад Андрица.

Он также сообщил, что участники операции «Поток» потеряли в среднем по 10-12 килограммов веса. Андрица подчеркнул, что штурмовые группы, которые шли по земле, были проинформированы о начале операции всего за 40 минут до ее старта.

Премьера фильма состоится 1 и 2 мая в 10:00 в Telegram-канале @rt_russian.