Рожнов: для контрактников существует солидный социальный пакет

Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов рассказал о мерах поддержки контрактников, их мотивации и преимуществах военной службы по контракту. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного

Парламентарий регулярно общается с бойцами, заключившими контракт на службу, также встречается с их семьями. Кто-то приезжает в отпуск или обращается для решения актуальных вопросов.

Рожнов рассказал, что среди помощников депутатов также есть те, кто сделал выбор в пользу службы, хотя здесь имел стабильную работу.

«Почему идут служить? Чаще всего я слышу такой ответ: „Мы должны защитить свою Родину и будущее своих детей“, „Там я могу быть полезен. Есть знания, подготовка“, „Это мой долг. Иду защищать свою семью и близких“. В основном, это моральная мотивация. У нашей страны за плечами большая история. России часто приходилось отстаивать свои земли, свою независимость, освобождать людей от оккупации и желания врага подчинить себе целые народы, заставить жить по своим правилам. Можно сказать, что чувство справедливости у нас в крови. Мы все выросли на героических примерах наших дедов и прадедов. Поэтому многие, когда Родина оказалась в опасности, не увидели для себя другого выбора, кроме как защитника отечества. Контракт — это еще и возможность реализоваться как гражданин, как патриот, проявить свои сильные качества», — заметил Олег Рожнов.

Помимо этого, на сегодняшний день со стороны государства и Московской области осуществляется большой комплекс мер по поддержке военнослужащих и членов их семей. При поступлении на контрактную службу выплачивается единовременное пособие 2 млн 300 тыс. рублей, далее — ежемесячная зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

«Для контрактников существует солидный социальный пакет, введены льготы, включая кредитные каникулы, освобождение от налогов и приоритетное обучение для детей. После службы бойцам присваивается статус ветерана боевых действий с последующими льготами», — рассказал депутат.

Кроме того, он добавил, что особое внимание уделяется социальной защите семей участников СВО. Для детей участников СВО были введены отдельные квоты при поступлении в вузы, а также предоставлено право внеочередного приема в школы и детские сады. Эти меры направлены на создание благоприятных условий для обучения и развития детей, чьи родители участвуют в специальной военной операции.

«Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту был открыт в подмосковной Балашихе в конце апреля 2023 года по поручению главы региона Андрея Воробьева. Это один из лучших пунктов в стране для добровольцев, которые готовы пойти защищать свою страну. Здесь будущие бойцы могут сразу пройти медицинскую комиссию и собеседование с психологом, оформить все необходимые документы и заключить контракт, проконсультироваться по вопросам получения выплат и льгот, в том числе и для членов семьи. Новобранцы здесь проходят огневую и медицинскую подготовку, получают экипировку. Для проживания обустроен удобный городок со спортзалом и уличной спортплощадкой, трехразовым питанием», — сообщил Рожнов.

Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту работает в Балашихе по адресу: Восточное шоссе, владение 2. Подробная информация о работе центра доступна на горячей линии: 8 (495) 990-77-77.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.