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Российский военный рискнул жизнью для спасения котенка на СВО

Архангельский военный с позывным Север спас маленькую кошку во время разведывательной операции на СВО. Мотострелок рисковал жизнью, чтобы вытащить питомца из-под огня украинских дронов, сообщает Life.ru со ссылкой на организацию «Народный фронт».

Во время выполнения боевого задания Север заметил котенка в воронке от взрыва. Пушистая находилась в окружении обломков и грязи. Российский военный решил спасти животное и взять его с собой.

Кошка получила кличку Гадя. Теперь Север и Гадя стали неразлучными друзьями, и боец считает спасенного котенка своим талисманом.

«А еще — идеально сливается с камуфляжем Севера. Настоящая разведчица, как и ее хозяин», — рассказали в «Народном фронте».

Участники организации уже пообещали навестить Севера и Гадю и подарить им набор продуктов и корм для кошек.