С начала боевого применения в августе 2024 года российский оптоволоконный FPV-дрон «Князь Вандал Новгородский» нанес значительный урон силам НАТО в зоне специальной военной операции, уничтожив технику противника на сумму свыше 2 миллиардов долларов. Об этом заявил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев.

Разработка новгородских специалистов демонстрирует уникальные характеристики — благодаря использованию оптоволоконной системы управления дрон полностью защищен от любых средств радиоэлектронной борьбы, что обеспечивает его высокую эффективность при выполнении боевых задач.

В январе 2024 года глава Новгородской области Андрей Никитин сообщал о нанесенном уроне в 300 миллионов долларов, то к настоящему моменту эта цифра выросла более чем в шесть раз. «Князь Вандал Новгородский» стал ответом на современные вызовы поля боя, сочетая в себе технологическую новизну и боевую эффективность.

Название дрона отсылает к историческим традициям новгородских ушкуйников — воинов-мореплавателей, известных своей боевой доблестью. Современные «ушкуйники» из Великого Новгорода продолжают эти традиции, создавая передовые образцы вооружений. По словам Чадаева, специалисты центра уже работают над усовершенствованными модификациями аппарата, которые в ближайшее время поступят на вооружение российских подразделений.