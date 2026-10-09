Российский боец Мазик рассказал о штурмах и борьбе с украинскими дронами

Российский военнослужащий с позывным Мазик рассказал о переходе из штурмового подразделения в операторы ударных дронов и защите бойцов от беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщает RT .

В беседе со спецкорреспондентом RT Александром Пискуновым Мазик сообщил, что участвует в спецоперации с 2022 года. Сначала он служил в 104-й бригаде обеспечения, в 2025 году перешел в штурмовое подразделение, а после ранения освоил дроны с управлением от первого лица.

Во время одного из штурмов Мазик закрепился в доме с двумя украинскими военнослужащими и предложил им сдаться. По его словам, украинское командование открыло огонь по зданию из артиллерии и с помощью дронов. Боец получил ранение, оба украинских военных погибли.

Позднее расчет Мазика прикрывал российских штурмовиков от беспилотников при продвижении к поселку Березовое в Донецкой Народной Республике. По словам бойца, противник нередко запускает тяжелые дроны группами, а сбивают их тараном.

«Тяжело, но тащим. Бывает, проходим до позиций 6 км, по открыткам преодолеваем с грузом», — рассказал Мазик о передвижении с оборудованием.

Подразделения 29-й армии группировки войск «Восток» продвигаются на северо-запад, в сторону Днепропетровска и Запорожья.

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