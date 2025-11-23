сегодня в 17:55

Российских штурмовиков готовят к захвату и зачистке опорников ВСУ

Российских десантников-штурмовиков готовят к захвату и зачистке опорных пунктов ВСУ в городской застройке. Тренировки проводятся на полигоне в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Во время занятий десантникам показывают, как нужно передвигаться. Им показывают, какие укрытия использовать.

Также штурмовиков учат вести непрерывный огонь на подавление. Еще им рассказывают про контроль направления стрельбы.

На опубликованной записи российские солдаты отрабатывают штурм здания. В него зашли несколько человек.

