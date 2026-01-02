Российские войска за неделю нанесли 7 ударов возмездия по объектам ВПК Украины
Фото - © РИА Новости
В качестве ответа на террористические атаки Украины, ВС РФ с 27 декабря 2025 до 2 января 2026 годов нанесли массированный и шесть групповых ударов. Использовалось высокоточное оружие, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Применялись, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». В результате атак были повреждены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергокомплекса, необходимые для их функционирования.
Также урон нанесен транспортной и портовой инфраструктуре противника. Они применялись в интересах Вооруженных сил Украины.
Еще поражены цеха сборки по изготовлению комплектующих для ракетных двигателей. Урон получили места производства ударных БПЛА дальнего действия и подготовки их к запуску.
Также были ликвидированы склады боеприпасов и горючего. Помимо этого, оказались уничтожены пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.