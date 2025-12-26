сегодня в 13:37

Российские войска выбили ВСУ из Косовцева в Запорожской области

Солдаты группировки войск «Восток» ВС РФ освободили Косовцево в Запорожской области. Продвижение в глубину обороны противника в результате решительных действий продолжается, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также бойцы «Востока» освободили Андреевку в Днепропетровской области. Еще противника выбили из Заречного в Запорожской.

За неделю в зоне действия группировки войск «Восток» ликвидировали 1 770 военных. Также были уничтожены 19 боевых бронемашин, танк, 72 машины, 12 орудий полевой артиллерии.

Также ВС РФ ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы. Еще были выведены из строя четыре склада боеприпасов и материальных средств.

