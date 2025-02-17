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Российские войска вернули под контроль село Свердликово в 11 км от Суджи

Российская армия освободила село Свердликово в Суджанском районе Курской области. Населенный пункт находится в примерно в 11 километрах к северо-западу от районного центра, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

За сутки украинские силы потеряли свыше 300 военных на курском направлении. Российским силам удалось уничтожить четыре танка ВСУ, в том числе один американский Abrams.

ВС России также освободили населенный пункт Фиголевка в Харьковской области. Его заняли бойцы российской группировки войск «Запад».

Российские войска продолжают брать под контроль новые населенные пункты в зоне СВО и деоккупировать территорию Курской области. Подробнее о том, насколько успешно развивается наступление армии России в Донбассе и Харьковской области, читайте в статье РИАМО.