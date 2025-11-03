сегодня в 12:41

Российские войска совершили групповую атаку на ВПК и энергообъекты Украины

Российские войска дали ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским целям в РФ. Они нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», ударными БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносили по объектам военной промышленности Украины. Также целями были объекты газового и энергетического комплекса противника.

Помимо этого, атаке подверглась инфраструктура военного аэродрома. Еще были атакованы ремонтная база вооружения и военной техники противника.

В пресс-службе Минобороны РФ отметили, что цели удара были достигнуты. Объекты оказались поражены.

