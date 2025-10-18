сегодня в 13:01

Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Плещеевку в ДНР

В результате наступательных действий подразделения «Южной» группировки российских войск установили контроль над населенным пунктом Плещеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы России слаженными действиями полностью вытеснили ВСУ из Плещеевки. Теперь населенный пункт находится под контролем российской армии.

Также российские военные нанесли удары по объектам военно-промышленного комплекса, центру обучения операторов беспилотных летательных аппаратов Главного управления разведки Украины, а еще радиолокационной станции противовоздушной обороны украинской армии.

По данным оборонного ведомства, за последние сутки ВСУ потеряли около 1565 человек личного состава. Также средствами противовоздушной обороны были уничтожены 4 авиационные бомбы, 6 реактивных снарядов системы HIMARS и 140 беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих ВСУ.

