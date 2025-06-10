Российские военные освободили более 150 населенных пунктов с начала года
Вооруженные силы России освободили более 150 населенных пунктов с начала 2025 года, пишет ТАСС.
Согласно данным Минобороны РФ, населенный пункт Заря, освобожденный в Донецкой Народной Республики, стал 152-м с начала года.
Националисты батальона «Азов»* и наемники были уничтожены российскими войсками при освобождении населенного пункта Заря в ДНР.
Населенный пункт был взят под контроль бойцами подразделений «Южной» группировки войск. Об этом ранее заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
* Террористическая организация, запрещена в России