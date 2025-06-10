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Российские военные освободили более 150 населенных пунктов с начала года

Вооруженные силы России освободили более 150 населенных пунктов с начала 2025 года, пишет ТАСС .

Согласно данным Минобороны РФ, населенный пункт Заря, освобожденный в Донецкой Народной Республики, стал 152-м с начала года.

Националисты батальона «Азов»* и наемники были уничтожены российскими войсками при освобождении населенного пункта Заря в ДНР.

Населенный пункт был взят под контроль бойцами подразделений «Южной» группировки войск. Об этом ранее заявили в пресс-службе Минобороны РФ.

* Террористическая организация, запрещена в России