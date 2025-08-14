Российские военнослужащие предотвратили атаки украинских дронов-камикадзе

В Минобороны России сообщили о двух случаях успешного противодействия атакам украинских FPV-дронов, благодаря профессионализму российских военнослужащих.

Гвардии старший сержант Олег Батырев во время боевого дежурства обнаружил приближающийся к позициям российских войск дрон-камикадзе. Получив приказ на уничтожение цели, военнослужащий метким огнём из стрелкового оружия сбил БПЛА, который взорвался в воздухе, не долетев до расположения подразделения. Его действия предотвратили возможные потери среди личного состава и техники.

В другом эпизоде ефрейтор Дмитрий Зималюкин проявил исключительное мастерство при доставке груза на передовую. Его автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, но благодаря умелому маневрированию военнослужащий избежал прямого попадания. Хотя взрывная волна вывела машину из строя, Зималюкин оперативно восстановил её работоспособность и завершил миссию, своевременно доставив боеприпасы и провизию подразделениям на линии соприкосновения.

В Минобороны подчеркнули, что грамотные и решительные действия российских военных позволили не только нейтрализовать угрозы, но и обеспечить выполнение боевых задач.