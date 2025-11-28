Российские средства ПВО уничтожили 136 беспилотников ВСУ за ночь
Фото - © РИА Новости
Российские средства ПВО уничтожили 136 БПЛА ВСУ за ночь над девятью регионами, акваториями Черного, Азовского морей. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
46 украинских беспилотников ликвидировали над Ростовской областью. 30 сбили над Саратовской. 29 уничтожили над Крымом.
12 БПЛА ВСУ сбили над Черным морем. 6 беспилотников ликвидировали над Брянской областью, 5 — над Волгоградской.
По два украинских БПЛА сбили над Воронежской областью, Московским регионом, Азовским морем. Еще по одному беспилотнику ликвидировали над Курской и Калужской областями.
