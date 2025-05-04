Российские солдаты ликвидировали в зоне СВО Лео Аланда. Он — сражавшийся на стороне ВСУ сын финского политика Юрки Аланда, сообщает Telegram-канал « Военкоры Русской Весны ».

Лео отправился на Украину в качестве наемника. Послужить в ВСУ ему удалось всего четыре месяца.

Известно, что после подписания контракта с Вооруженными силами Украины, Лео Аланд хотел расторгнуть договор и вернуться обратно в Финляндию. Такой вывод был сделан после изучения его переписки с родителями.

В МИД Финляндии «выразили обеспокоенность» из-за того, что наемники не имеют возможности разорвать контракт после подписания с ВСУ.

В последний раз Юрка Аланд писал Лео 9 апреля. Через четверо суток в Финляндии должна была пройти предвыборная компания партии мужчины. Но в тот день ему сообщили, что сын погиб.

О смерти Лео Аланда отцу рассказали его сослуживцы. Власти Украины на официальном уровне никаких подтверждений не давали.

Наемника из Финляндии российские солдаты ликвидировали с помощью FPV-дрона. Его тело сослуживцы оставили на поле боя. Юрка Аланд жалуется, что лишен возможности похоронить сына.