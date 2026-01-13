Российские системы ПВО успешно отразили новую атаку украинских БПЛА
ПВО сбила девять украинских беспилотников
Как сообщено в сводке Министерства обороны РФ, в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были обнаружены, перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Атака была успешно отражена на трех направлениях.
Четыре беспилотника были перехвачены над акваторией Азовского моря, еще три — над территорией Республики Крым, и два — над Ростовской областью.
