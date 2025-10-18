Российские системы ПВО уничтожили 29 украинских дронов за два часа

За два часа дежурные расчеты ПВО уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями семи приграничных регионов.

Наибольшее количество целей было нейтрализовано в небе над Воронежской областью, где сбили девять дронов, и над Белгородской областью, где уничтожили восемь воздушных аппаратов. Над Брянской областью перехватили шесть беспилотников, над Волгоградской и Орловской областями — по два в каждой, а над Курской и Ростовской областями — по одному дрону.