Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников

ПВО сбила шесть БПЛА в трех приграничных регионах РФ

Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Перехват осуществлен с 20:00 до 22:50 мск в трёх приграничных областях.

Четыре БПЛА уничтожены над Ростовской областью, один дрон сбит в небе над Брянской областью, ещё один беспилотник перехвачен в Калужской области

По предварительной информации, падения обломков и разрушений на земле не зафиксировано.