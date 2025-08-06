Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников
ПВО сбила шесть БПЛА в трех приграничных регионах РФ
Российские средства противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Перехват осуществлен с 20:00 до 22:50 мск в трёх приграничных областях.
Четыре БПЛА уничтожены над Ростовской областью, один дрон сбит в небе над Брянской областью, ещё один беспилотник перехвачен в Калужской области
По предварительной информации, падения обломков и разрушений на земле не зафиксировано.