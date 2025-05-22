Российские ПВО отразили новую атаку дронов на столичный регион
Обломки сбитых беспилотников упали в Туле и Подмосковье
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев и мэр Москвы Сергей Собянин сообщили об успешном отражении очередной воздушной атаки ВСУ.
«Дежурными средствами ПВО Минобороны России сбит беспилотник, обломки которого упали на территории Тулы», — заявил глава региона, подчеркнув отсутствие пострадавших.
Параллельно мэр Москвы Сергей Собянин объявил о нейтрализации четырех БПЛА, направлявшихся к столице.
«На месте падения обломков работают аварийные службы», — отметил мэр столицы
По предварительным данным, все цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подступах к городу.