Российские мужчины идут служить по контракту ради безопасности и будущего страны

В России большинство мужчин подписывают контракт о военной службе с Минобороны России из чувства долга, желания защитить страну и сделать ее безопасной. Военные утверждают, что патриотизм для них — это не просто слова, а чувство, которое живет в сердце, и они видят, как государство заботится о них и их семьях в ответ.

Российские власти позаботились о том, чтобы, уходя на службу по контракту, мужчины не переживали за будущее своей семьи, а также не думали о том, кто поможет родителям, матерям и детям справляться с разными житейскими трудностями. Региональные власти российских субъектов взяли на себя эту обязанность.

Льготы

В настоящее время существует целый комплекс мер поддержки, которыми могут воспользоваться близкие военных. Семьи бойцов СВО, в случае такой необходимости, могут оформить кредитные каникулы и рассчитывать на помощь в поиске работы, если по какой-то причине пришлось покинуть предыдущее место трудоустройства.

Для детей военных предусмотрен перечень льгот, направленный на образование. Малышей могут вне очереди зачислить в детские сады, школьники бесплатно получают питание, а также могут ходить на кружки и секции. Дети выпускного возраста имеют право получить место в том или ином вузе страны по льготной квоте. Жены военных могут получать психологическую помощь, а родители — право на социальную помощь на дому и на госпитализацию в больницу в случае такой необходимости.

Деньги

При подписании контракта с Минобороны РФ военные получают от государства 400 тысяч рублей в качестве единовременной выплаты. А если контракт был подписан в Московской области, то дополнительно от региона бойцам перечислят еще 1 млн 900 тысяч рублей. Таким образом, заключать контракт на службу в российской армии именно в Подмосковье выгоднее всего. Сумма, которую контрактники получают в качестве единовременной выплаты — самая высокая на данный момент по всей стране.

Кроме того, труд военных достойно оплачивается. Ежемесячная заработная плата начинается от 200 тысяч рублей. Например, рядовой стрелок получает 204 тысячи рублей, а заместитель командира взвода — командир отделения в должности сержанта получает минимум 242 тысячи рублей. Итоговая сумма зависит от звания и наличия боевых наград конкретного военного. За выполнение определенного рода задач бойцам также могут быть начислены дополнительные средства.

Центр отбора на службу по контракту в Подмосковье

Для удобства россиян в подмосковной Балашихе работает единый центр отбора бойцов на службу по контракту. Обратиться в него могут граждане со всей страны. В одном месте кандидаты в контрактники смогут пройти медкомиссию, а также оформят необходимые документы, получат консультации по всем вопросам. Для удобства каждому человеку также предоставят временное жилье и сбалансированное трехразовое питание. Территориально центр располагается в Балашихе на Восточном шоссе во владении 2.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.