Российские хакеры взломали главный мессенджер ВСУ Sonata

Российские хакеры из PalachPro и Eye Of Sauron взломали главный мессенджер украинской армии Sonata. Противник не может докладывать оперативную обстановку и передавать командованию данные о перемещениях подразделений, сообщает Mash .

Sonata не проработала и месяца. В конце октября командиры ВСУ выдали военнослужащим индивидуальные QR-коды для активации программы. Один код — одна учетная запись, которую нельзя передавать другим, использовать должен только владелец.

Мессенджер Sonata был создан украинской компанией Dolya Communication Systems, которая является членом американо-украинского делового совета и специализируется на экспортно-импортных операциях, связанных с военной продукцией.

Помимо этого, компания сотрудничает с американской корпорацией Motorola Solutions. Среди клиентов Dolya Communication Systems — не только ВСУ, но и Служба безопасности Украины (СБУ), а также Национальная гвардия Украины.

