Российские «Герани» повторно ударили по порту в Измаиле Одесской области

Порт в Измаиле — важный логоузел, через него для ВСУ поставляют западную военную помощь.

Как рассказали очевидцы, ночью в небе увидели около 30 дронов. По предварительной информации, удары пришлись на склады и погрузочно-разгрузочный терминал. Местные власти подтвердили, что ВС РФ ударили по «припортовой инфраструктуре района».

Ранее военкоры заявили, что через данный порт на реке Дунай приходят вооружение, военная техника для армии противника, в том числе ее поставляют и под видом гражданских грузов. Еще там расположен нефтетерминал, который используется для снабжения подразделений ВСУ.

До этого мощный удар по порту Измаил ВС РФ нанесли в ночь на 20 августа. Тогда там начался пожар на нефтебазе «Тритон», поврежден нефтехимический танкер.