Российские БПЛА провели одну из сильнейших атак на завод «Артем» в Киеве

Дроны ВС РФ ударили по заводу «Артем» и топливным бакам в аэропорту на Украине

Киев и область минувшей ночью были под одной из самых сильнейших атак российских беспилотников «Герань-2». Они поразили завод «Артем» и топливные баки в аэропорту, сообщает SHOT .

Несколько мощных взрывов были слышны в Борисполе Киевской области. По предварительным сведениям, там под удар попал местный аэропорт. Произошел сильный пожар в резервуарах для хранения топлива.

Кроме того, военкоры рассказали, что БПЛА поразили производственный цех завода «Артем» в Киеве, где делают ракеты класса «воздух-воздух».

Еще в столице Украины есть перебои с электричеством. Город затянуло густым дымом от пожаров, которые полыхают в разных частях. Журналисты назвали эту атаку самой масштабной.

Взрывы также были слышны в Белой Церкви и Вышгороде, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях. Местные интернет-паблики пишут, что в небе было свыше 100 воздушных целей.