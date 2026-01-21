Российская РСЗО «Сарма» превзошла HIMARS по дальности и мощности

Новая российская реактивная система залпового огня «Сарма» уже поступила в войска и вызвала широкий резонанс в западных и украинских СМИ. Военный эксперт Василий Дандыкин отметил, что «Сарма» превосходит американский HIMARS по дальности и мощности, а также отличается высокой мобильностью, сообщает 360.ru .

Российская реактивная система залпового огня «Сарма» привлекла внимание западных и украинских СМИ после появления информации о ее поступлении в войска. По данным «слитых» документов, министерство обороны России заключило контракт на поставку двух дивизионных комплектов этой системы, однако официального подтверждения пока не поступало.

«Сарма» создана на базе советских и российских разработок — «Смерча» и «Торнадо-С». В отличие от предшественников, новая система получила шасси КамАЗ-63501, что позволило снизить массу до 25 тонн и повысить мобильность. Боекомплект «Сармы» составляет шесть управляемых снарядов калибра 300 мм с дальностью до 120 километров, а перспективные боеприпасы могут достигать 200 километров.

Военный эксперт Василий Дандыкин подчеркнул, что «Сарма» превосходит HIMARS по дальности и мощности. Он отметил, что каждый снаряд системы управляем и способен наносить точечные удары по важным целям.

«Теперь каждый снаряд, который находится на установке, управляем. Их там поменьше, чем на „Торнадо“, но они управляемые. То есть этот снаряд идет по принципу ракеты. Он идет управляемо, по конкретной цели и несет большое количество взрывчатки. Я думаю, больше, чем у HIMARS. На поле боя все это уже оправдывалось. И на самом деле применение было очень эффективно», — пояснил Дандыкин.

Эксперт также отметил, что «Сарма» — это самостоятельная российская разработка, которая не является аналогом HIMARS, а превосходит его по ряду характеристик. Система предназначена для быстрого развертывания, нанесения высокоточных ударов и немедленного отхода, что делает ее эффективной в современных условиях боевых действий.

