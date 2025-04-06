Российская ПВО сбила 11 украинских беспилотников за сутки

сегодня в 07:22

Украинские солдаты вновь попытались нанести удары по территории РФ с помощью беспилотников. Однако атаку удалось отразить, сообщает Минобороны России.

Средства ПВО ВС РФ сбили 11 украинских БПЛА над Россией. Восемь уничтожены над Ростовской областью.

Два беспилотника сбили над Курской. Один БПЛА ликвидировали над Белгородской областью.

Ночью сообщалось, что украинские беспилотники попытались атаковать Ростовскую область. В воздухе региона средства ПВО ликвидировали около 10 воздушных целей.