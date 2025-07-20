ВС РФ сохраняет инициативу на ключевых направлениях СВО и медленно двигается вперед, освобождая по несколько населенных пунктов в неделю, при этом группировка войск «Север» открыла еще один фронт, сообщает РИА Новости .

Так, на текущей неделе Минобороны РФ заявило об освобождении села Дегтярное, которое является самым северным населенным пунктом Харьковщины, оно находится на границе с Белгородской областью.

Наступая из Дегтярного на запад по лесу вдоль «ленточки» и реки Волчьей, военные могут достичь двух целей. Первая — формирование контуров новой буферной зоны в приграничье. Вторая — выход с востока на Волчанск, который на сегодняшний день поджимают с севера. Бои за этот город ведутся с мая 2024 года.

Темпы российской армии по освобождению населенных пунктов от противника доказывают, что инициатива в зоне СВО сохраняется за ВС РФ. У украинцев есть серьезные проблемы с численностью личного состава на самых угрожаемых участках фронта. Группировки россиян наступают одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает противника пытаться «заткнуть» все дыры, возникающие в зоне конфликта.