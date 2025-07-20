Российская армия открыла новый фронт на севере зоны СВО
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ВС РФ сохраняет инициативу на ключевых направлениях СВО и медленно двигается вперед, освобождая по несколько населенных пунктов в неделю, при этом группировка войск «Север» открыла еще один фронт, сообщает РИА Новости.
Так, на текущей неделе Минобороны РФ заявило об освобождении села Дегтярное, которое является самым северным населенным пунктом Харьковщины, оно находится на границе с Белгородской областью.
Наступая из Дегтярного на запад по лесу вдоль «ленточки» и реки Волчьей, военные могут достичь двух целей. Первая — формирование контуров новой буферной зоны в приграничье. Вторая — выход с востока на Волчанск, который на сегодняшний день поджимают с севера. Бои за этот город ведутся с мая 2024 года.
Темпы российской армии по освобождению населенных пунктов от противника доказывают, что инициатива в зоне СВО сохраняется за ВС РФ. У украинцев есть серьезные проблемы с численностью личного состава на самых угрожаемых участках фронта. Группировки россиян наступают одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает противника пытаться «заткнуть» все дыры, возникающие в зоне конфликта.