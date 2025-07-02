Российская армия одержала первую победу в Днепропетровской области
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Российские войска одержали первую победу в Днепропетровской области, взяв под контроль село Дачное, заявил глава проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук для «Соловьев Live». По словам военного эксперта, украинские силы удерживают позиции в лесах, но армии РФ удалось нарушить их снабжение.
«Рыбарь» добавил, что российские армейцы продолжают вести столкновения у населенных пунктов Удачное и Муравка в Донецкой Народной Республике, приближаясь к границе Днепропетровской области с нового участка.
По данным российского проекта, на константиновском направлении (ДНР) российские военные также продвигаются в балке между населенными пунктами Дылеевка и Курдюмовка. К западу от города Дзержинск идут кровопролитные бои за контроль над шахтой Святой Матроны Московской, говорится в сводке.
«На Покровско-Мирноградском направлении российские войска наступают на рубеже Попов Яр — Малиновка и продолжают атаки у Новоэкономического. Бои остаются динамичными, противник пытается контратаковать», — добавил «Рыбарь».