Российские войска одержали первую победу в Днепропетровской области, взяв под контроль село Дачное, заявил глава проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук для «Соловьев Live» . По словам военного эксперта, украинские силы удерживают позиции в лесах, но армии РФ удалось нарушить их снабжение.

«Рыбарь» добавил, что российские армейцы продолжают вести столкновения у населенных пунктов Удачное и Муравка в Донецкой Народной Республике, приближаясь к границе Днепропетровской области с нового участка.

По данным российского проекта, на константиновском направлении (ДНР) российские военные также продвигаются в балке между населенными пунктами Дылеевка и Курдюмовка. К западу от города Дзержинск идут кровопролитные бои за контроль над шахтой Святой Матроны Московской, говорится в сводке.

«На Покровско-Мирноградском направлении российские войска наступают на рубеже Попов Яр — Малиновка и продолжают атаки у Новоэкономического. Бои остаются динамичными, противник пытается контратаковать», — добавил «Рыбарь».