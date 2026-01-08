Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает Mash.
По данным очевидцев, в настоящий момент город частично обесточен.
В ВСУ утверждают, что атака комбинированная — с применением баллистических ракет комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань-2».
Ранее жители двух подконтрольных Украине областей остались без света, воды, связи и отопления после массированной атаки ВС РФ. Сообщалось, что восстановление займет около полутора лет.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.