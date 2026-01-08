сегодня в 19:44

Российская армия наносит удары по критической инфраструктуре в Кривом Роге

ВС РФ наносят удары по объектам критической инфраструктуры в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает Mash .

По данным очевидцев, в настоящий момент город частично обесточен.

В ВСУ утверждают, что атака комбинированная — с применением баллистических ракет комплекса «Искандер» и БПЛА «Герань-2».

Ранее жители двух подконтрольных Украине областей остались без света, воды, связи и отопления после массированной атаки ВС РФ. Сообщалось, что восстановление займет около полутора лет.

