Россияне стали в 2,3 раза чаще жаловаться Москальковой по теме СВО

Омбудсмену Москальковой стали в 2,3 раза чаще жаловаться по теме СВО

За 2024 год омбудсмен России Татьяна Москалькова получила более 68 100 обращений от участников спецоперации, их родных, эвакуированных граждан и жителей приграничья. Это в 2,3 раза больше числа аналогичных обращений за 2023 год, когда их было 30 000, сообщают «Ведомости» со ссылкой на 500-страничный доклад об итогах работы уполномоченного по правам человека, имеющегося в распоряжении издания.

Из всех обращений положительное решение получили свыше 10 000 заявок. Больше половины (свыше 35 500) жалоб, направленных омбудсмену, касались гуманитарного характера — поиска военных и их вызволения из плена, эвакуации граждан с Украины и возвращения тел погибших.

Жители приграничных регионов и граждане, прошедшие эвакуацию, обращались к Москальковой более 4000 раз. По вопросам социального обеспечения поступило омбудсмену более 3300 заявок, по охране здоровья и оказанию медпомощи — свыше 2300 обращений.

В докладе также отмечается, что законодательный каркас гарантий прав бойцов СВО и их родных «существенно окреп».

С этим докладом Татьяна Москалькова выступит в Госдуме 26 февраля. В ходе выступления перед парламентариями, как ожидается, омбудсмен также предложит сократить время, в течение которого государственные органы рассматривают обращения фронтовиков.