Россиян пригласили вступить в войска беспилотных систем

В настоящее время в рядах российской армии служат мужчины, которые считают своим долгом защитить родную страну и своих близких от противника. Минобороны РФ приглашает мужчин поддержать соотечественников и присоединиться к самым высокотехнологичным войскам страны.

«У каждого поколения свое оружие. У прадеда — винтовка, у деда — танк, у отца — БМП. Твое оружие — интеллект и технологии», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Всех, кто решит заключить контракт, ждет в том числе профессиональная команда и высокая зарплата.

В зоне проведения специальной военной операции служат в том числе мужчины из Московской области. Узнать подробности о том, как заключить контракт на самых выгодных условиях в стране, можно на официальном сайте контрактмо.рф.

Оборона Родины — это неотъемлемый долг и священная обязанность каждого гражданина, особенно мужчины. Любовь к своей стране — это фундаментальная ценность, требующая не только слов, но и реальных действий, подтверждающих преданность своему народу.

Единый центр отбора бойцов в Подмосковье

В подмосковной Балашихе на Восточном шоссе во владении 2 по принципу единого окна работает высокотехнологичный центр отбора бойцов на службу по контракту. В одном месте будущие военнослужащие получают разного рода консультации, в том числе юридические, проходят медобследование и курсы первой боевой подготовки под руководством опытных инструкторов.

При подписании контракта именно в этом центре военные получают единовременную выплату в размере 3 миллионов рублей, которая является дополнительной к ежемесячной высокой зарплате, начинающейся от 200 тысяч рублей. Финальная сумма ежемесячных начислений зависит в том числе от звания конкретного военного.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Центре специальной подготовки «Витязь» в Балашихе появились курсы операторов БПЛА по просьбе бойцов СВО, которые находятся в зоне соприкосновения с противником. Опытные инструкторы учат будущих военных, как управлять беспилотниками и успешно ликвидировать противника.

«Важно: с первого дня обучения кандидат заключает контракт с Минобороны и начинает получать выплаты. В Подмосковье предусмотрены одни из самых высоких в стране: 3 млн рублей единовременно, минимум 5,5 млн — за первый год службы. В зону СВО операторы БПЛА отправляются только после завершения программы», — сказал Воробьев.

Обучение проходит в маленьких группах по 10-15 человек. Такой формат выбран для того, чтобы опытные инструкторы могли полноценно уделять внимание каждому обучающемуся.

