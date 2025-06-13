Россия вернула Украине 1200 тел погибших бойцов ВСУ

сегодня в 17:34

Украина официально подтвердила факт передачи Россией второй партии тел погибших бойцов Вооруженных сил Украины в количестве 1200. Об этом сообщает РБК со ссылкой на украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

«Репатриация прошла согласно договоренностям в Стамбуле. <…> Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами погибших военных 11 июня. Киев получил 1212 тел погибших военных, а Москве передали тела 27 погибших бойцов российской армии. В общей сложности Россия намерена передать Украине тела шести тысяч погибших бойцов ВСУ.

Начиная с 9 июня, стороны обмениваются пленными по договоренностям, достигнутым на возобновившихся переговорах в Стамбуле.