Россия приступает к крупнейшему гуманитарному разминированию в истории

Более 250 тыс кв км предстоит разминировать в новых регионах и приграничье РФ

Россия готовится к масштабному гуманитарному разминированию территорий новых и приграничных регионов, пострадавших от боевых действий, после поручения президента страны Владимира Путина, сообщает NEWS.ru .

Путин поручил обеспечить безопасность и восстановление экономики этих территорий: 10 июля он подписал постановление о реализации программы комплексного развития новых субъектов РФ.

Зона проведения СВО остается крупнейшим минным полем в мире. По данным саперов, только в Курской области к маю 2025 года было разминировано 400 кв. км, где обнаружили более 400 тыс. взрывоопасных предметов. В целом предстоит очистить свыше 250 тыс. кв. км, и этот объем может увеличиться по мере продвижения российских войск.

Начальник Инженерных войск ВС РФ Юрий Ставицкий подтвердил, что из-за высокой засоренности территорий и применения кассетных боеприпасов на полную очистку уйдут десятки лет.

Эксперты отмечают, что восстановление экономики невозможно без тотального разминирования. Председатель совета директоров STT GROUP Владимир Ткач подчеркнул, что для начала строительства и сельского хозяйства необходимо обезопасить землю, а для этого потребуется увеличить производство техники и подготовку саперов.

Среди проблем — отсутствие стандарта профессии «сапер», единого реестра территорий под разминирование и центра координации работ. Председатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил, что восстановление должно вестись по новым стандартам, а региональные власти должны определить масштабы работ.

Председатель комитета ГД по промышленности и торговле Владимир Гутенев отметил дефицит квалифицированных специалистов. По его словам, только в новых регионах требуется не менее 5–7 тыс. саперов, а реальное число подготовленных кадров значительно ниже.