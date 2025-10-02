Украина перехватила в сентябре лишь 6% выпущенных РФ баллистических ракет

По информации Financial Times, ссылающейся на источники внутри и за пределами Украины, Россия усовершенствовала свои ракетные системы, чтобы более эффективно обходить украинские комплексы ПВО Patriot. Обновления коснулись, в частности, мобильного комплекса «Искандер-М», способного поражать цели на расстоянии до 500 км, и аэробаллистических ракет «Кинжал» с радиусом действия до 480 км, передает «Царьград» .

Утверждается, что модифицированные ракеты получили возможность менять стандартную траекторию полета. Описывается возможность внезапных снижений и маневров, что затрудняет их перехват системами Patriot. Как заявил экс-чиновник из Украины, сложившаяся ситуация является особенно проблематичной на фоне сокращения объемов военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

Анализ данных ВВС Украины, проведенный специалистами лондонского Центра информационной устойчивости, показал, что процент успешных перехватов баллистических ракет в августе составлял 37%, однако в сентябре этот показатель снизился до 6%. По мнению аналитиков, причиной тому стала перенастройка программного обеспечения, используемого в российских ракетах.

Один из бывших украинских чиновников заявил, что это «переломный момент для России». Украину предупредили о серьезных последствиях дефицита ракет Patriot.

Ранее сообщалось о поставке первых двух пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине со стороны Германии. Кроме того, страна планирует поддерживать военно-промышленный комплекс Украины, закупая беспилотные летательные аппараты большой дальности.

Предусматривается также подписание соглашений с украинскими предприятиями оборонной промышленности на общую сумму около 300 миллионов евро.

