Росгвардейцы Подмосковья отправили гумпомощь в зону СВО

Гуманитарную помощь для участников специальной военной операции собрали 24 февраля 2026 года сотрудники Орехово-Зуевского отдела вневедомственной охраны совместно с учениками школы № 20 имени Н.И. Бирюкова. Акцию провели в рамках проектов «Своих не бросаем» и «Дни Росгвардии», сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сбор помощи приурочили к 10-летию ведомства и 215-й годовщине образования войск правопорядка. К инициативе присоединились офицеры, педагоги и ученики подшефного второго класса. Организаторы подчеркнули, что цель акции — поддержать военнослужащих и сотрудников, выполняющих задачи в зоне СВО, а также укрепить связь поколений.

В гуманитарный груз вошли предметы первой необходимости, средства личной гигиены и продукты длительного хранения. Коробки упаковывали совместно с детьми. Особое место заняли письма и рисунки школьников со словами благодарности и пожеланиями скорейшего возвращения домой.

«Взаимовыручка и сплоченность всегда были отличительными чертами нашего народа. Участие в подобных акциях вместе с подшефными классами позволяет нам не просто передать необходимые вещи на фронт, но и заложить в сердца детей основы патриотизма», — отметил заместитель начальника Орехово-Зуевского ОВО подполковник полиции Павел Ц.

Он добавил, что весь собранный груз уже доставлен на передовую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность детских писем для поддержания духа бойцов.

«Сидим с командиром, он приехал на побывку на 3 дня, я ему говорю, чем помочь, ты ж с пустыми руками к бойцам не вернешься. Он говорит: продукты, сигареты, белье, коптеры. Но говорит, какое значение имеют детские письма!» — отметил глава региона.