Росавиация приостановила работу трех аэропортов

сегодня в 03:33

Три российских аэропорта — в Калуге, Саратове и Волгограде — ввели временные ограничения на прием и вылет авиарейсов.

Как сообщили в Росавиации, меры приняты в связи с повышенной угрозой атак беспилотников на объекты инфраструктуры в этих регионах. Ограничения носят превентивный характер и будут действовать до стабилизации обстановки.

Инцидент произошел на фоне усиления активности украинских БПЛА. Вечером 15 сентября Минобороны РФ сообщило об отражении атаки 24 беспилотников над Курской областью.

По данным губернатора Александра Хинштейна, в результате обстрела поврежден частный дом, жертв среди гражданского населения нет.