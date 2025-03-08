Росавиация ограничила полеты в Санкт-Петербург и Ярославль

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В аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля введен план «Ковер»

В аэропортах Санкт-Петербурга и Ярославля введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС введены в аэропортах Пулково и Ярославль, сказано в сообщении регулятора.

Один летевший в Петербург самолет сел на запасном аэродроме.

План «Ковер» вводится при угрозе воздушной опасности для авиаперелетов.

Ранее была ограничена работа аэропортов Владикавказа, Грозного, Самары и Волгограда. О работе ПВО или атаках беспилотников в этих регионах ничего не сообщалось.