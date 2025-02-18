Рогозин: ВСУ имеют численное превосходство в БПЛА, но бьют ими «по курятникам»

Украинские войска имеют численное превосходство в дронах, однако результаты их боевой работы «выглядят намного скромнее», заявил сенатор Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале . По его словам, эффект от массового применения украинцами дронов «ничтожен», и они «бьют по парникам и курятникам с желанием просто нагадить и испортить жизнь и настроение людям».

Рогозин отметил, что армия Украины «развратилась» своим численным превосходством в дронах и стала неэффективно их использовать. По словам члена Совета Федерации, российские силы применяют БПЛА «реже, но жестче». Он добавил, что при всех трудностях, которые могут возникать у дроноводов ВС РФ, они поражают основные цели и показывают результат.

«И это, поверьте, не курятники и теплицы», — добавил сенатор.

По словам Дмитрия Рогозина, во время изучения статистики работы дроноводов из ВСУ и ВС РФ он пришел к выводу, что в среднем российские военные работают лучше противника. Сенатор назвал это правильной тенденцией.