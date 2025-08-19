сегодня в 23:01

Рогов: ВСУ нанесли удар по больничному городку в Запорожской области

Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по больничному городку в Запорожской области, сообщает РИА Новости .

«Враг нанес подлый удар из артиллерии по больничному городку в Каменке-Днепровской», — отметил он.

По его словам, полностью разрушено здание аптеки. Кроме того, в поликлинике выбиты стекла.

Ранее он сообщил, что во всей Запорожской области произошло аварийной отключение электроэнергии.

В частности, отключение подачи электроэнергии зафиксировано в Энергодаре, Мелитополе, Васильевском, Каменско-Днепровском, Веселовском районе.