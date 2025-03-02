Рогов: ВС РФ ликвидировали свыше 10 танков и БМП, 40 украинцев в Зеленом Гае

Российские военные нанесли авиаудар по расположению ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай около границы ДНР и Днепропетровской области, сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Он добавил, что россияне уничтожили более 10 единиц бронетехники, в том числе производства западных стран, и порядка 40 бойцов противника. Также ранены около 80 украинцев.

«В поселке Зеленый Гай, расположенном к северу от населенного пункта Новый Комар, наши войска ударили корректируемыми авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ из Харькова», — сказал Рогов ТАСС.

Как уточнил собеседник, в поселке ВС РФ поразили два склада боеприпасов, в том числе со снарядами для 155-мм артсистем M777.

По мнению Рогова, российский удар ослабит подразделения ВСУ, которые находятся на участке линии СВО на стыке трех регионов: ДНР, Запорожской области РФ и Днепропетровской области Украины.