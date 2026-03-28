сегодня в 11:34

Рогов сообщил о комбинированной атаке на Васильевку

Васильевка подверглась комбинированной атаке в ночное время. Украинские формирования нанесли удар по городу с применением артиллерии и ударных беспилотников, об этом в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

В результате действий дронов пострадал один из многоквартирных домов. По имеющимся данным, в здании повреждены окна в 16 квартирах. Пожара после удара удалось избежать, жертв среди мирного населения нет.

Все жильцы пострадавшего дома были оперативно эвакуированы и переведены в безопасное место.

На месте происшествия продолжают работу аварийные и экстренные службы. Ситуация находится на контроле властей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.