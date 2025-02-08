Родственники бойцов СВО смогли получить квалифицированную помощь от «Единой России»

7 февраля в общественной приемной местного отделения партии Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский состоялся важный и значимый для многих жителей прием. Это мероприятие было организовано в рамках единого дня приемов, который был специально посвящен участникам специальной военной операции и членам их семей, обращающимся по вопросам, связанным с жилищными и земельными наделами, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Прием был организован и проведен депутатами Совета депутатов Гузаль Даниловой и Алексеем Дьяконовым, готовые выслушать и помочь каждому, кто обратится за поддержкой.

В ходе этого дня к депутатам с важной просьбой обратилась мама бойца СВО. Она искал помощи в получении земельного участка, который по праву должен быть предоставлен ему как участнику специальной военной операции.

Гузаль Фаридовна, проявив все свои профессиональные качества и заботу о гражданах, с большой внимательностью и детализацией разъяснила ей весь порядок необходимых действий и предоставила ценные рекомендации, которые помогут в решении его вопроса.

В результате плодотворной встречи и конструктивного диалога с депутатами был составлен депутатский запрос, который был направлен в администрацию города Лосино-Петровский.

Благодаря активной позиции депутатов и их неуклонному стремлению к решению проблем граждан, вопрос обещает быть решен в ближайшее время. Депутат Гузаль Фаридовна и Алексей Дьяконов взяли данный вопрос под свой личный контроль, чтобы обеспечить его скорейшее разрешение.

« Каждый гражданин, каждый участник специальной военной операции и его семья заслуживают внимания и заботы. Мы, как депутаты, обязаны не просто слышать, но и действовать, чтобы решить их проблемы. Наша встреча с мамой бойца СВО — это не просто формальность, это шаг к справедливости и уважению к тем, кто отдал свои силы и здоровье за нашу страну. Мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить права наших героев и их близких», — сказала Гузаль Данилова.

Хочется напомнить, что местная Общественная приемная партии «Единая Россия» всегда открыта для жителей городского округа Лосино-Петровский. Каждый желающий может обратиться за консультацией и помощью по адресу: город Лосино-Петровский, улица Северная, д. 9.

Для удобства граждан предоставляется возможность предварительной записи на прием по телефону: +79670665880.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.