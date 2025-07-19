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РИА Новости: прошедшая ночь для ВСУ была «адской»

Ночью 19 июля российские военные совершили групповой удар по военной инфраструктуре Украины. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысаков заявил, что эта ночь оказалась «адской», пишет РИА Новости со ссылкой на Guardian.

«Адские ночь и утро. <…> Самая интенсивная атака», — сообщил Лысаков.

По данным Минобороны РФ, военные ударили по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Поражены были предприятия, на которых выпускают компоненты к ракетам и дроны.

Групповые удары России — это ответы на атаки украинских бойцов по объектам гражданской инфраструктуры. Вражеские военные объекты поражаются в том числе высокоточным оружием морского и наземного базирования.