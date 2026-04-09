РФ передала Украине 1000 тел погибших бойцов ВСУ на СВО

«Россия передала Украине 1 000 тел погибших военных, украинская сторона передала 41 тело российских военнослужащих», — сказал источник.

На опубликованных кадрах видно, как два огромных грузовика припарковались друг к другу кузовами, после чего они были открыты. Между грузовиками установили специальный мостик, по которому представители обеих стран переносили тела погибших военных.

Ранее 2 февраля 2026 года в министерстве иностранных дел России сообщали, что с июня 2025 года, с момента возобновления мирных переговоров, Украине было передано свыше 12 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. За тот же период российская сторона получила более 200 тел своих военнослужащих.

26 февраля 2026 года помощник Президента РФ и руководитель российской переговорной группы Владимир Мединский сообщал о передаче Украине останков еще 1 тысячи погибших украинских военных и о возвращении России тел 35 павших воинов.

