Режиссер Забайкальской филармонии Василий Борисов погиб на СВО

Режиссер Забайкальской краевой филармонии Василий Борисов погиб в зоне СВО во время выполнения боевой задачи. У него остались жена и трое детей, сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

Министр культуры региона Алена Ячменева отметила, что сообщество потеряло первоклассного специалиста. Власти скорбят вместе с близкими и коллегами Борисова.

«Мы запомним его не только как профессионала культуры, но и как человека, дарящего радость каждому, кто встречал его на жизненном пути», — сказала Ячменева.

В филармонии Борисов работал 5 лет. До этого он был ведущим на радиостанции «Европа Плюс» под псевдонимом Василий Ланцев. В филармонии отметили, что он был добрым, талантливым, светлым и творческим человеком. Его запомнят не только как режиссера, но и как друга с большим сердцем.

Прощание с погибшим состоится в Московской области.