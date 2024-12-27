Режиссер Шахназаров высказался по поводу длинных новогодних каникул в период СВО

Известный кинорежиссер Карен Шахназаров в программе у телеведущего Владимира Соловьева вновь отметил тревожную тенденцию, наблюдаемую в России. По его мнению, гражданам активно пытаются создать иллюзию праздничного настроения и спокойного времени. Однако такая ситуация крайне опасна, поскольку она не отражает истинного положения дел, считает Шахназаров. Об этом режиссер говорил еще в сентябре, но власти не отреагировали на его слова, поэтому он вновь поднял этот вопрос — на этот раз досталось новогодним праздникам, сообщает «Царьград» .

В сентябре Карен Шахназаров выразил мнение, что среди властей якобы существует стремление сохранить иллюзию мирной и спокойной жизни. Режиссеру это напомнило СССР 70-80-х годов, когда не было Интернета. Он также отметил, что в 80-х, во время афганской войны, обществу не давали полного доступа к информации.

Сегодня в корне другая ситуация, добавил режиссер. Интернет позволяет мгновенно получать информацию, что является частью информационной войны. По его словам, необходимо управлять информационными потоками и объяснять людям реальное положение дел.

«Хочешь не хочешь, мобилизацию надо проводить. Мобилизацию — не в смысле призыва на фронт, я не военный человек, не могу судить. Мобилизация нужна внутри общества. Чтобы какие-то меры принимать», — заявил тогда Шахназаров.

Прошло почти четыре месяца, но власти никак не отреагировали на его слова. Режиссер вновь пытается продвинуть свою позицию, на этот раз раскритиковав длинные новогодние праздники.

«В период (СВО — ред.) опять все будут отдыхать 10 дней. Оливье есть. Слушать всякие песни. А сотни тысяч людей в это время без всяких выходных на фронте. Еще десятки миллионов будут работать с утра до вечера. А часть страны будет отдыхать. Десять дней. А почему не отменить (каникулы — ред.) на этот период? Мы хотим создать эту иллюзию того, что у нас все в порядке? Да не все у нас в порядке», — возмутился Шахназаров.

Он отметил, что замечает общее настроение, связанное с ожиданием вступления в должность Дональда Трампа и возможного перемирия.

СВО должна вестись ради победы, а не перемирия, убежден Шахназаров. Если цель — победа, перемирия можно будет достигнуть только на своих условиях. Надежда на Трампа, конечно, есть, уточнил Шаханазаров, однако никто не может предсказать, как он поведет себя.

Сегодня от него не стоит ожидать шагов, которые приведут к перемирию или победе, заключил режиссер, добавив, что, если Россия хочет иметь сильные переговорные позиции, нужны решительные действия до начала переговоров.