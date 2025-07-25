Регионы Юга и Центра России объявили угрозу БПЛА

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Соответствующие сообщения распространили руководители Ставропольского края, Воронежской, Липецкой, Астраханской, Белгородской, Рязанской областей, а также Северной Осетии и Дагестана.

В Северо-Кавказском федеральном округе введен специальный оперативный план «Ковер». Как пояснил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, этот план предусматривает немедленную посадку или изменение маршрута воздушных судов при обнаружении неопознанных объектов в небе.

На данный момент Росавиация не сообщала о приостановке авиасообщения в регионах.