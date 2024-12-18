Разведенные украинки перечисляют алименты от россиян ВСУ

Российские мужчины становятся жертвами своих бывших жен-украинок, которые перечисляют детские алименты в поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым подставляя экс-супругов под санкции статьи о финансировании терроризма, сообщает Mash .

Один из россиян рассказал, что в 2019 году отправил жену-украинку с общими детьми к ее матери в Кривой Рог и с того момента больше не видел ни ее, ни наследников. Женщина удаленно подала на развод, суд расторг брак и назначил мужчине алименты в размере 33% от дохода — это около 100 тысяч рублей ежемесячно.

После начала СВО бывшая жена россиянина начала угрожать ему в переписке проблемами, причиной ссоры стал отказ женщины привезти детей в Россию. Мужчина продолжал выплачивать алименты на воспитание детей, но куда на самом деле тратятся эти средства — не знает.

Россиянин уже обращался за помощью к адвокатам, но те разводят руками.

По их словам, решить вопрос можно только двумя способами: привезти детей в Россию или попытаться внести изменения в Семейный кодекс, в котором указывалось бы, что если женщина после развода уезжает в недружественную страну и начинает перечислять средства, полученные от бывшего мужа, в поддержку терроризма, чтобы мужчину это никак не коснулось.

По словам адвокатов, таких историй по всей стране тысячи.