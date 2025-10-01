Разнесли порт и ТЭЦ: Украина попала под комбинированный удар ВС РФ

Минувшей ночью российские военные ударили по целям на территории Украины ракетами и дронами. Основной удар пришелся на Харьков, сообщает Mash .

В Харькове дроны «Герань» и КАБы вывели из строя ТЭЦ-5. Местные жители пожаловались на отключения электроэнергии.

Самый чувствительный удар ВС РФ пришелся по порту Измаил в Одесской области. В этом регионе повредили один из трех комплексов, где велись работы по перегрузке угля, металла и зерна. Там же проводили ремонт судов и принимали азербайджанскую нефть.

Кроме того, под Черниговом беспилотники ударили по железнодорожному составу. В итоге сгорели 14 цистерн с топливом, 10 вагонов с имуществом ВСУ, пять платформ с техникой и три резервуара с горюче-смазочными материалами.

В Сумах под российский удар попали склады боеприпасов противника.

