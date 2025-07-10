Расстрелянный полковник СБУ Воронич отвечал за диверсии в России

Ликвидированный киллером в Киеве полковник СБУ Иван Воронич имел прямое отношение к проведению диверсий в России, утверждают СМИ и военкоры. Однако на Украине не все согласны с версией, что офицера уничтожили именно российские спецслужбы, сообщает «Царьград» .

Смерть Воронича подтвердил Роман Червинский, ранее служивший в силах специальных операций (ССО) Украины и Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины. По его словам, утром 10 июля неизвестный подошел к полковнику СБУ на улице и выстрелил в него как минимум пять раз. Воронич погиб на месте.

Экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук* заявил, что Иван Воронич служил старшим оперативным сотрудником 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Политик посоветовал не делать преждевременных выводов о том, кто именно стоит за ликвидацией спецслужбиста.

«Версия, конечно, будет одна: русские спецслужбы, но я бы на состояние и внеслужебную деятельность полковника обратил внимание!» — написал Мосийчук*.

Военкоры Александр Коц, Юрий Котенок и Telegram-канал Mash пишут, что Воронич имел прямое отношение к проведению диверсий на территории России.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга