Раненый на СВО брат Виталия Милонова умер в госпитале

Брат депутата Госдумы Виталия Милонова Александр отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) добровольцем. В ходе одного из боев он получил ранение, попал в госпиталь, но из-за возникшего осложнения скончался, пишет SHOT .

Врачи госпиталя, куда поступил Александр Милонов после ранения, делали все возможное, чтобы спасти ему жизнь, однако оказались бессильны. Из-за возникших осложнений мужчина скончался.

Предварительно известно, что брат депутата Госдумы служил в подразделении разведки 3-й общевойсковой армии в Луганской Народной Республике. Там при выполнении одного из заданий он получил смертельное ранение.

Александра Милонова отпели и похоронили в Санкт-Петербурге 19 августа.